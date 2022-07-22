3 نصائح تحسّن جودة نوم طفلك

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تهتم الأم باختيار فراش مريح للطفل، درجة حرارة معتدلة لغرفة الطفل، تنظيم مواعيد النوم، قراءة قصة ما قبل النوم، وغيرها من الأمور الروتينية من أجل ضمان نوم جيد لطفلها. وبالرغم من أهمية كل هذه العوامل، هناك بعض الأمور التي تؤثر في جودة نوم الطفل، والتي لا ترتبط بأشياء مادية مثل جودة الفراش أو درجة حرارة الغرفة.فترة ما قبل نوم طفلك تحديداً مهمة جداً لحصول طفلك على نوم جيد أو العكس، فهذه الفترة هي ختام يومه، وكل ما يحدث فيها يتحكم بنومه، لذا من المهم أن تجعليها فترة هادئة وهانئة لترسلي طفلك إلى أحلام سعيدة ونوم جيد.تابعي القراءة وتعرفي إلى أهم 3 نصائح تسهم في تحسين جودة نوم طفلك.1- أجّلي العتاب والعقابمن السهل وقوع طفلك في أخطاء سلوكية في فترة ما قبل النوم، حيث يشعر الطفل في هذا الوقت بالإرهاق، ما يدفعه لارتكاب أخطاء.بالطبع هذا ليس مبرراً للخطأ، وليس دعوة للسماح للطفل بارتكاب الأخطاء في هذا الوقت من اليوم، ولكن أيضاً عقاب الطفل أو حتى عتابه في هذا الوقت يجعل ختام اليوم غير جيد، ما يؤدي إلى مشاكل في نومه.لذا عندما يرتكب طفلك أخطاء قبل أن ينام، تحدثي معه بلطف وهدوء وأنكِ سوف تناقشين معه ما فعله في اليوم التالي، وفي اليوم التالي اجعليه يتحمل تبعات أخطائه حتى لا يكررها، ولكن المهم هو ألا يكون العقاب قبل النوم.2- أظهري الحب لطفلكقبل النوم يحتاج طفلك إلى الشعور بحبك وحنانك، هذا لا يتطلب مجهوداً كبيراً، فقط احتضنيه وقبليه، قولي له "أحبك" وتمني له نوماً سعيداً، وأخبريه أنكِ تشتاقين لقضاء يوم جيد معه في الغد.3- تحلي بالصبر واللطفترغبين في انتهاء اليوم لتأخذي قسطاً من الراحة والاسترخاء، ولكن في المقابل يتلكأ طفلك ويحاول الذهاب إلى الحمام أكثر من مرة، أو يطلب إعادة قصة ما قبل النوم عشرات المرات. لديكِ كل الحق في الشعور بالتعب أو الضجر، ولكن المهم هو ألا تظهري ضجرك أو غضبك له.تحلي باللطف والصبر والهدوء، واحرصي على أن تكون ابتسامتك هي آخر ما يراه طفلك قبل نومه.