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المرأة

منة عرفة تثير الجدل بعد ظهورها بـ"البوركيني" (صورة)

Lebanon 24
22-07-2022 | 14:00
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في أحدث ظهور لها وهي تستمتع بأجواء الصيف، نشرت الفنانة منة عرفة صورها وهي ترتدي مايوه بوركيني.

وظهرت منه عرفة، وهي تستمتع بإجازة الصيف في "دهب" بالبحر الأحمر، وترتدي ثوب البحر كاملاً باللون الأزرق، وهو "بوركيني" يحمل اسم "Mermaid" (عروس البحر).
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المصدر: زهرة
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منة عرفة

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