ظهرت بفستان يُشبه قميص النوم: ابنة عمرو دياب تُثير الجدل في عيد ميلادها.. ومُتابعون يسخرون منها (صور)

احتفلت مؤخرا جنى دياب ابنة الفنان المصري عمرو دياب، بعيد ميلادها في حفل أقيم بأحد المطاعم.

وشاركت جنى متابعيها عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام" سلسلة صور تجمعها برفقة الأصدقاء، معظمها لم يكن واضحًا، وعلَّقت: "شكرًا لكم لأفضل عيد ميلاد.. العديد من الصور في الطريق".

ولفتت إطلالة جنى أنظار متابعيها، فقد ارتدت فستانًا ورديا من قماش الساتان المُزيَّن بقماش الدانتيل الأبيض ناحية الصدر، حيث بدا أشبه ما يكون بقميص للنوم؛ ما اثار سخرية متابعيها، مُشيرين إلى أنها أخطأت بين غرفة نومها والحفلة.

وعلَّقت إحدى المتابعات: "بتصوري بتلفون ارضى بقميص النوم اللي انتي لابساه دا"، وكتبت أخرى: "لابسة قميص النوم من خزانة مامتك"، وأضافت أخرى متسائلة عن رأي والدها عمرو دياب "حد يفهمها ان البتاع اللي هي لابساه ده بتاع اوضه النوم بس ابوكي فين يابت جاتكم القرف مليتوا البلد".

(البوابة)