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المرأة

بفستان مكشوف.. النجمة التركية ديميت أوزديمير تُشعل المواقع بآخر ظهور لها (صورة)

Lebanon 24
23-07-2022 | 11:00
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نشرت الممثلة التركية ديميت أوزديمير صورة جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

 

وظهرت ديميت في الصورة وهي ترتدي فستانا مكشوفا عند الصدر والظهر، ما أظهر جمال جسدها، وحرصت على وضع بعض مستحضرات التجميل الأمر الذي أظهر نضارة بشرتها .

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A post shared by Demet Özdemir (@demetozdemir)

 

 
 

وحققت الصورة إنتشاراً بين المتابعين الذين تفاعلوا معها، وعبروا عن إعجابهم بها .

 

على صعيد آخر، كانت قد احتفلت ديميت بخطوبتها على الفنان أوزهان كوتش بحضور العائلة وبعض الاصدقاء لكن يبدو ان الثنائي مستعجل على الزواج.

 

فقد كشفت التقارير الصحفية أن ديميت قررت تحديد موعد زفافها والذي سيكون في 28 آب المقبل.

(تركيا الآن)

المصدر: تركيا الآن
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