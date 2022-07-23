كيف يمكن الوقاية من تجاعيد الابتسامة؟

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تفرض الابتسامة ظهور علامات من التجاعيد المزعجة على محيط العينين والفم، والحلّ الوحيد لتأخير ظهورها يكوم عبر المواظبة على ترطيب الوجه بشكل يومي، من خلال استعمال كريم مرطب مناسب لطبيعتها وشرب كمية كافية من الماء.وكءلك من الضروري حماية البشرة من الأشعة الذهبية التي تُسرّع شيخوخة الجلد، وذلك من خلال تطبيق واقٍ شمسي على الوجه قبل الخروج من المنزل. كما يمكن تجنب التدخين فذلك يُساهم في تأخير ظهور هذه التجاعيد.وبالتالي لتأخير ظهور هذه التجاعيد يجب اعتماد روتين مناسب للعناية التجميلية بالبشرة ويتضمن خطوات إزالة المكياج، تنظيف البشرة، استعمال المصل المغذي ثم الكريم المرطب، وأخيراً استعمال كريم واقٍ من الشمس طوال العام، على أن يتضمن روتين العناية استعمال مستحضرات تحتوي على مكونات مثل حمض الغليكوليك، الحمض الهيالوريني، والريتينول.ويترافق كل ذلك مع الاعتماد على برنامج غذائي صحي وتناول ليتر ونصف من الماء يومياً، بالإضافة إلى ممارسة بعض التمارين الرياضية بانتظام.وكذلك يُشكل تدليك الوجه وسيلة فعالة في مجال مكافحة التجاعيد، ويُنصح بتنفيذه خلال تطبيق مستحضرات العناية والاستعانة في هذا المجال بالأصابع أو بكرة الكوارتز كونها تساهم في تنشيط الدورة الدموية في الوجه.