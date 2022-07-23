هكذا تقضي أنغام عطلتها الصيفية مع نجليها

نشرت الفنانة أنغام، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة صور جديدة لها برفقة نجليها أثناء قضائها عطلتها الصيفية، بعد النجاح الكبير الذي حققته في حفلاتها الأخيرة.



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من جمهورها، وظهرت أنغام على البحر تدلل نجليها في مشهد يضم لحظات من الأمومة والحب.

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يذكر أن أنغام أشعلت حفلها الأخير على مسرح النافورة بدار الأوبرا، بأغانيها المميزة وسط هتافات جمهورها وتفاعلهم الكبير معها.



يذكر أن أنغام أشعلت حفلها الأخير على مسرح النافورة بدار الأوبرا، بأغانيها المميزة وسط هتافات جمهورها وتفاعلهم الكبير معها.