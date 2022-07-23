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المرأة

ظهرتا للمرة الأولى بصورة واضحة.. ابنتا فاليري ابو شقرا التوأم حديث الجمهور شاهدوا كم كبرتا

Lebanon 24
23-07-2022 | 16:00
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نشرت ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة فاليري أبو شقرا صورة جديدة عبر حسابها الخاص على "انستغرام" ظهرت فيها مع ابنتيها التوأم.

 

علما انها المرة الأولى التي تنشر فيها فاليري صورة واضحة للتوأم، وقد لفتتا الانظار بجمالهما وعفويتهما.

 

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A post shared by Valerie Abou Chacra (@valerieabouchacra)


 
 

من جانبها بدت فاليري بإطلالة عفوية ومن دون ماكياج.

 

وتفاعل المتابعون مع الصورة، وكان من بين التعليقات: "يحميهم الله"، "القمر، الله يحفظكم".

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