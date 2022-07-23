ظهرتا للمرة الأولى بصورة واضحة.. ابنتا فاليري ابو شقرا التوأم حديث الجمهور شاهدوا كم كبرتا

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة فاليري أبو شقرا صورة جديدة عبر حسابها الخاص على "انستغرام" ظهرت فيها مع ابنتيها التوأم.

علما انها المرة الأولى التي تنشر فيها فاليري صورة واضحة للتوأم، وقد لفتتا الانظار بجمالهما وعفويتهما.

من جانبها بدت فاليري بإطلالة عفوية ومن دون ماكياج.

وتفاعل المتابعون مع الصورة، وكان من بين التعليقات: "يحميهم الله"، "القمر، الله يحفظكم".