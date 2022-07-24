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المرأة

بالبوركيني... منة عرفة تثير الجدل بصورها خلال اجازتها بدهب (صور)

Lebanon 24
24-07-2022 | 11:00
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في أحدث ظهور لها وهي تستمتع بأجواء الصيف، نشرت الفنانة منة عرفة صورها وهي ترتدي مايوه بوركيني من تصميم هادية غالب.
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وظهرت منه عرفة، وهي تستمتع بإجازة الصيف في "دهب" بالبحر الأحمر، وترتدي ثوب البحر كاملاً باللون الأزرق، وهو "بوركيني" يحمل اسم "Mermaid" (عروس البحر).


ويصل سعر زي البحر هذا إلى ما يقارب الـ3576 جنيهاً، بينما حقيبتها من تصميم هادية غالب أيضاً، يصل سعرها إلى 1791 جنيهاً.

(زهرة الخليج)
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