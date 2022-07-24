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المرأة

من جديد... شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بآخر ظهور لها! (صورة)

Lebanon 24
24-07-2022 | 05:00
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من جديد تعود الفنانة شيرين عبد الوهاب، لمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد فترة غياب.
وطوال الفترة الماضية،لم تظهر شيرين عبد الوهاب سوى مرة واحدة فقط، وذلك عبر حسابها على " انستغرام"، حيث ردت على أسئلة متابعيها من خلال خاصية القصص القصيرة
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واختارت شيرين في عودتها هذه المرة حسابها الرسمي على "فيسبوك"، حيث نشرت صورة تجمعها بأصدقائها ، وعلقت عليها " أغلى الناس على قلبي".
 


إلا أن ظهور شيرين هذه المرة آثار جدل كبير، خاصة بعد ظهورها بوزن زائد، الأمر الذي دفع متابعيها يتسائلون منهم من خمن بأن شيرين في الأشهر الأولى من الحمل" ايه ده أنت حامل".. وآخرين خمنوا أن سبب زيادة وزنها هى الأدوية التي تحتوى مادة الكورتيزون.
 
(سيدتي)
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