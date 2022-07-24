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المرأة

فنانة شهيرة تسخر من تشبيهها بهيفاء وهبي... والجمهور: شكلو نفس دكتور التجميل

Lebanon 24
24-07-2022 | 02:00
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ردت الفنانة السورية جيني إسبر على تشبيهها في الفترة الأخيرة بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من خلال تعليقات المتابعين على صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت جيني إسبر رداً على سخرية تعليق من إحدى المتابعات بعد نشر صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام اتهمتها فيها بالخضوع لعمليات التجميل لتتحول في الشبه إلى هيفاء وهبي.
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وكتبت إحدى المتابعات تعليقاً على صورة جيني إسبر قائلة: "جيني صايرة متل هيفا شكلو نفس الدكتور".

وجاء رد جيني إسبر بالسخرية هي الأخرى من المتابعة وحديثها على الخضوع لعمليات التجميل قائلة: "جربي نفس الدكتور إذا بتطلعي بتشبهينا".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع رد جيني إسبر عليها خاصة أنها ليست المرة الأولى خلال أيام التي ترد فيها على سخرية المتابعين، فمنذ أيام ردت على السخرية من صورة نشرتها بدون مكياج أو فلتر.

وتلقت جيني إسبر تعليقاً من متابعة قالت فيه: "بتخوف"، إلا أنها ردت عليها قائلة: "إي مشان ترتعبي يا قمر الزمان"

وأشادت كثير من التعليقات برد جيني إسبر وقوتها في الرد على التعليقات السلبية التي تتلقاها هي وبعض الفنانات من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، ولفت البعض إلى أنهن لا يجب أن يكن مثاليات في كل الأوقات ويمكن أن يظهرن بدون مكياج أو فلتر.
 
(ليالينا)
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