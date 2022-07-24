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المرأة

فنانة مشهورة تخضع لعملية تجميل... وطبيب لبناني ينشر صورها قبل وبعد شاهدوا الفرق الكبير!

Lebanon 24
24-07-2022 | 08:00
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تسبب طبيب التجميل نادر صعب في وضع الفنانة السورية الكبيرة ميادة الحناوي، في موقف محرج بعد أن كشف عن خضوعها لعملية تجميل خسرت بها جزءاً كبيراً من وزنها وتجاعيدها.


ونشر صعب مجموعة من الصور لشكل الحناوي، قبل وبعد عملية التجميل من خلال حسابة الشخصي على "إنستغرام"، ثم قام بحذفه سريعاً بعد أن قوبل بهجوم من جمهورها.
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