مذيعة معروفة تفاجىء الجميع بنحافتها المفرطة (صورة)

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نشرت مقدمة البرامج ريهام سعيد، على حسابها الخاص على "إنستغرام" مجموعة صور من احتفالها بتخرج ابنتها، وعلقت على الصور، قائلة: "الحمد لله".وفاجأة ريهام متابعيها بسبب ظهورها بنحافة شديدة. وعلقوا على الموضوع، وانقسموا بين مؤيد لها وبين معارض لما فعلتها. بينما أبدى آخرون قلقهم من إطلالتها الجديدة.