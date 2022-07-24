Advertisement

المرأة

10 حيل تساعد في الحد من الإفراط بتعرق الوجه صيفاً

Lebanon 24
24-07-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-974339-637942928498041338.jpg
Doc-P-974339-637942928498041338.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يمكن للإفراط في تعرق الوجه أن يكون مزعجاً جداً خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف. لكن لحسن الحظ أن هناك بعض الحيل السهلة والعملية التي تسمح بالتغلب على هذه المشكلة التجميلية.

ويعتبر التعرق ظاهرة طبيعية وحتى ضرورية، كونها تساهم في تنظيم درجة حرارة الجسم وتخليصه من السموم. كما تتواجد الغدد التي تفرز العرق في الطبقات العميقة من الجلد وهي عندما تنشط تتسبب في إفراز العرق بأماكن مختلفة من الجسم منها: الإبطين، واليدين، والقدمين، وفروة الرأس، وحتى الوجه. غير أن الإفراط في التعرق يمكن أن يتحول إلى مشكلة مزعجة بشكل يومي. فهو يجعل فروة الرأس تبدو مرطبة ودهنية، ويتسبب بلمعان البشرة ويحول دون ثبات الماكياج عليها.
Advertisement
ما هو سبب الإفراط في تعرق الوجه؟
ممكن أن ينتج الإفراط في تعرق الوجه عن عوامل مختلفة، يجب تحديدها للتمكن من معالجتها:

• ارتفاع حرارة الجو
• المجهود الجسدي القاسي
• الإفراط في القلق والإجهاد النفسي
• زيادة الوزن واعتماد نظام غذائي غير متوازن
• دور العامل الوراثي في هذا المجال
• خلل وظيفي في الهرمونات
• خلل في النظام الذي يضبط غدد التعرق
6- غسل الوجه كل يوم صباحاً ومساءً بمستحضر تكون تركيبته ناعمة، والاستعانة بقناع غني بالطين مرة أسبوعياً لضبط إفرازات البشرة.

7- اختيار كريم مرطب تكون صيغته رقيقة على البشرة، واستعماله بشكل يومي لتجنب جفاف البشرة، على أن يتم الابتعاد على صيغ الكريم التي تكون دهنية أو سميكة جداً.

8- الاستعانة بالبودرة والأوراق الماصة لإزالة اللمعان عن البشرة مما يخفف من تعرقها.

9- الحرص على تخصيص أوقات للاسترخاء وتجنب الإجهاد النفسي والقلق قدر المستطاع كونها من العوامل التي تتسبب بتفاقم مشكلة تعرق الوجه.

10- الاستعانة بمستحضر مضاد لتعرق الوجه يتم الحصول عليه من الصيدلية، على أن يتم استعماله مرة كل يومين أو أسبوع وفق حدة التعرق.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:10 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:55 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:33 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:21 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:53 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
05:00 | 2022-07-25
05:00 | 2022-07-25
05:00 | 2022-07-25
04:45 | 2022-07-25
04:45 | 2022-07-25
04:45 | 2022-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website