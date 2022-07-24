10 حيل تساعد في الحد من الإفراط بتعرق الوجه صيفاً

يمكن للإفراط في تعرق الوجه أن يكون مزعجاً جداً خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف. لكن لحسن الحظ أن هناك بعض الحيل السهلة والعملية التي تسمح بالتغلب على هذه المشكلة التجميلية.



ويعتبر التعرق ظاهرة طبيعية وحتى ضرورية، كونها تساهم في تنظيم درجة حرارة الجسم وتخليصه من السموم. كما تتواجد الغدد التي تفرز العرق في الطبقات العميقة من الجلد وهي عندما تنشط تتسبب في إفراز العرق بأماكن مختلفة من الجسم منها: الإبطين، واليدين، والقدمين، وفروة الرأس، وحتى الوجه. غير أن الإفراط في التعرق يمكن أن يتحول إلى مشكلة مزعجة بشكل يومي. فهو يجعل فروة الرأس تبدو مرطبة ودهنية، ويتسبب بلمعان البشرة ويحول دون ثبات الماكياج عليها.

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ما هو سبب الإفراط في تعرق الوجه؟

ممكن أن ينتج الإفراط في تعرق الوجه عن عوامل مختلفة، يجب تحديدها للتمكن من معالجتها:



• ارتفاع حرارة الجو

• المجهود الجسدي القاسي

• الإفراط في القلق والإجهاد النفسي

• زيادة الوزن واعتماد نظام غذائي غير متوازن

• دور العامل الوراثي في هذا المجال

• خلل وظيفي في الهرمونات

• خلل في النظام الذي يضبط غدد التعرق