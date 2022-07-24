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المرأة

بفستان أبيض هيلدا خليفة حديث الجمهور بإطلالتها في miss lebanon.. ومتابعون: "انتي الملكة" (صور)

Lebanon 24
24-07-2022 | 23:23
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تألقت المذيعة ومقدمة البرامج هيلدا خليفة مساء أمس الأحد في حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2022 والذي فازت فيه ياسمينا زيتون باللقب وذلك بعد 4 سنوات من توقف انتخاب ملكة جمال لبنان.

 

هيلدا شاركت في الحفل كعضو في لجنة الحكم الا انها خطفت الأنظار بإطلالتها حيث اختارت فستانا أبيض اللون طويلا بأكمام وبفتحة عند الجانب من تصميم المصمم اللبناني نيكولا جبران.

 

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A post shared by Hilda Khalife (@hildakhalife)


 
 

وقد أثنى المتابعون على جمال هيلدا معتبرين انها الملكة الحقيقة، وعلق أحدهم قائلا: "احلى شي بالحفل كله". ما رأيكم بإطلالتها؟

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