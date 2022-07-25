الثنائي الغامض... ما حقيقة وجود خلافات بين تيم حسن ووفاء الكيلاني؟

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فاجأت نجمة شهيرة الجمهور بعد أن ألمحت بوجود خلافات بين تيم حسن وزوجته وفاء الكيلاني رغم حرصهما على إبقاء حياتهما الشخصية بعيدة عن الأضواءزوتعليق واحد من أصالة نصري كان كفيلاً بفتح باب التساؤلات حول خلافات بين تيم حسن وزوجته وفاء الكيلاني بعد الشائعات التي تعرضا لها وتحدثت عن طلاقهما.ونشرت وفاء مجموعة صور لها عبر صفحتها على إنستغرام ليأتي التعليق المفاجئ من أصالة: “الله يحفظ هالحلاوة والطيبة ويحفظ لك حبيبك ويبعد عنكم ولاد ال…”.فردت عليها وفاء: “حبيبتي صولا ويسعد قلبك الطيب يا رب”.هذا الكلام لم يمر مرور الكرام عند الجمهور الذي بدأ يتوقع عن وجود خلافات بين الثنائي الغامض في حياته الشخصية.وقال البعض أن أصالة تعرف بظروف صعبة مر بها وفاء وتيم ولكنها ألمحت بذلك في التعليقات ولم توضح أكثر.(العراب)