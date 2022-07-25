بفستان مُثير من الريش هيفا وهبي تُشعل المسرح في تونس.. غناء ورقص ودلع! (صور وفيديو)

خطفت الفنانة هيفا وهبي الأنظار في الحفل الذي أحيته مؤخرا في تونس حيث أدت أجمل وأشهر أغانيها.
واختارت هيفا للمناسبة فستانا بلون ناري حيث ارتدت فستانا ضيقا باللون البرتقالي من دون أكمام ويتميز بفتحة عند الجانب وبالريش في قسمه السفلي.
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وانتشرت فيديوهات لهيفا من الحفل حيث غنت ورقصت بدلع وتجاوب الجمهور معها بشكل كبير.
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وكانت هيفا أطلقت مؤخرا أغنيتها "تيجي" التي تحصد نجاحا كبيرا.