Advertisement

فيديو

والدة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تلفت الأنظار بجمالها.. تعرفوا إليها وهذا ما قالته عن ابنتها (فيديو)

Lebanon 24
25-07-2022 | 03:43
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

توجت الصبية ياسمينا زيتون بلقب ملكة جمال لبنان للعام 2022، في حفل نظّمته مساء أمس الأحد قناة LBCI أنتجته بالشراكة مع IP STUDIOS في مجمّع الفورم دو بيروت، قدّمته الإعلاميّة والممثلة إيميه صياح، وأحيته النجمة نانسي عجرم.

 

وطغى على الحفل، الذي أقيم بعد غيابٍ دام 3 سنوات، البعد الوطني والسياحي، وذلك كمحاولة للتأكيد على هويّة لبنان في التقدّم والحداثة والأناقة والترفيه.

 

وأطلّت المتنافسات الـ17 ضمن لوحات استعراضيّة ساحرة، بلباسَي البحر والسهرة من توقيع المصمّم اللبناني العالمي جورج حبيقة، وصولا إلى المرحلة النصف نهائيّة، التي وصلت إليها كل من؛ لارا هراوي، لين مسعود، ماريا شوشاني، مايا أبو الحسن، ناتاليا السّيّد، ياسمينا زيتون، أغاتا صيفي، دلال حبّ الله، وجاسينتا راشد، حيث خضعن لأسئلة لجنة التحكيم.

 

وتأهّلت بعدها كلّ من لارا هراوي، مايا أبو الحسن، ياسمينا زيتون، دلال حبّ الله، وجاسينتا راشد إلى المرحلة النهائيّة، للإجابة عن السؤال الموحّد ”ما رأيك بحملة أهلا بهالطلّة التي أطلقتها وزارة السياحة؟ وإذا أردت اختيار منطقة لبنانيّة كي تكون صورتها على إعلان هذه الحملة، فأيّ منطقة تختارين ولماذا؟“.

 

وفازت ياسمينا بتاج الجمال اللبناني، فيما حلّت كلّ من مايا أبو الحسن وصيفة أولى، جاسينتا راشد وصيفة ثانية، لارا هراوي وصيفة ثالثة، ودلال حبّ الله وصيفة رابعة.

 

وفي أول مقابلة لها مع "فوشيا" أشارت ياسمينا إلى ان قضيتها ستكون الاهتمام بالأطفال الذين يُعانون من سوء التغذية، مشيرة إلى ان هذا الأمر يهمنا كلبنانيين.

 

ولفتت إلى ان والدتها الوحيدة التي تعرف قدراتها.

 

ولفتت والدة ياسمينا الأنظار بجمالها، ولدى سؤالها عن شعورها بتتويج ابنتها أجابت ان أجمل أمر هو ان ياسمينا حققت حلمها، مؤكدة ان ابنتها تستحق اللقب.  

Advertisement

المرأة

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:10 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:55 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:33 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:21 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:53 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
05:00 | 2022-07-25
05:00 | 2022-07-25
05:00 | 2022-07-25
04:45 | 2022-07-25
04:45 | 2022-07-25
04:45 | 2022-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website