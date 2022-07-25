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المرأة

بعد ظهورها بمايوه مُثير على متن يخت.. ملكة جمال لبنان السابقة بـ"هوت شورت" أظهر جمال قوامها (صور)

Lebanon 24
25-07-2022 | 04:26
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نشرت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت ساندرا بإطلالة صيفية جريئة حيث ارتدت "هوت شورت" مع قميص ملونين، ونسقت معهما "كروب توي" على شكل حمالة صدر باللون الأصفر.

 

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A post shared by Sandra Rizk (@sandrarizkofficial)


 

وانهالت التعليقات المُثنية على جمال وإطلالة ساندرا، واعتبر العديد من المتابعين انها ملكة جمال العالم.

 

وكانت ساندرا أثارت الجدل مؤخرا بظهورها على متن يخت بمايوه مُثير مع حبيبها رجل الأعمال روي بو مارون.

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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