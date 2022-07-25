بعد ظهورها بمايوه مُثير على متن يخت.. ملكة جمال لبنان السابقة بـ"هوت شورت" أظهر جمال قوامها (صور)

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت ساندرا بإطلالة صيفية جريئة حيث ارتدت "هوت شورت" مع قميص ملونين، ونسقت معهما "كروب توي" على شكل حمالة صدر باللون الأصفر.

وانهالت التعليقات المُثنية على جمال وإطلالة ساندرا، واعتبر العديد من المتابعين انها ملكة جمال العالم.

وكانت ساندرا أثارت الجدل مؤخرا بظهورها على متن يخت بمايوه مُثير مع حبيبها رجل الأعمال روي بو مارون.