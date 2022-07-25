Advertisement

المرأة

التعامل الصحيح مع الأزمات يحمي علاقتك الزوجية

Lebanon 24
25-07-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-974490-637943477969046839.PNG
Doc-P-974490-637943477969046839.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا يخلو زواج من المشاكل والأزمات، المهم هو كيفية التعامل مع هذه الأزمات، فإما يتعامل الزواج مع الأزمات بطريقة خاطئة تترك أثراً سيئاً على العلاقة، أو يتعاملان بطرق صحيحة تساعدهما على تخطي هذه الأزمات بسلام، والحفاظ على علاقتهما قوية وسعيدة.
Advertisement
 
تابعي القراءة وتعرفي إلى 3 أزمات يتعرض لها الأزواج، والطرق الصحيحة للتعامل مع هذه الأزمات لحماية العلاقة الزوجية من آثارها.
 
1- الخلافات الكبرى
الخلافات الكبرى أزمات صعبة، ولكن ينجح الكثير من الأزواج في تخطيها، لكن خطورة الخلافات الكبرى تكمن في الآثار المترتبة عليها، والتي يفشل الكثيرون في تفاديها للأسف.
فالخلافات الكبرى تخلّف وراءها ضغائن ومشاعر سلبية تتراكم وتزداد مع مرور الوقت، لذا من المهم أن يجلس الزوجان بعد تخطي الخلاف، ويتحدثان بصراحة ويتناقشان للوصول إلى جذور المشكلة، ولا يتوقفان عن الحديث إلا عندما يشعر كل منهما أن الأمر انتهى تماماً من قلبه، وأن العلاقة عادت صافية من الغضب والضغائن.
 
2- الأخبار السيئة
هناك أخبار سيئة تشكّل أزمات على الأسرة، مثل فقدان الوظيفة لرب الأسرة، أو موت شخص عزيز مثل أحد الجدود، هذه الأزمات تشيع التوتر في المنزل، وتجعل المشاكل سهلة الاشتعال بين الزوجين.
لذا من المهم في هذه الأوقات، التعامل بحكمة مع الطرف الذي يمر بأزمة جراء الفقد أو الفشل، والتحلي بالصبر والهدوء معه، وعدم إسداء النصائح المجانية له، أو عدم الاستهانة بمشاعره، وترك مساحة شخصية له حتى لا يشعر بالحصار الذي يزيد مشاعره السلبية، وبعد ذلك الوقت كفيل بحل الأزمة وعودة الأمور لطبيعتها ما دام جرى التعامل مع الأزمة بأسلوب صحيح.
 
3- الأطفال
هل الأطفال يشكّلون أزمة في حياة الزوجين؟ الأطفال ليسوا أزمة، ولكن هناك فترات تمر في الزواج، يكون الوقت الأكبر والمجهود والطاقة من نصيب الأطفال، وفي بعض الأوقات لا يبقى أي وقت أو طاقة للحفاظ على العلاقة بين الزوجين واستمرار التواصل بينهما، وفي هذه الحالة تظهر الأزمة، حيث يمكن أن تحدث فجوة بين الزوجين أو فتور، وقد يدفع هذا أحد الطرفين للخيانة، وهنا تصبح الأزمة أكبر وأعمق.
لذا في حالة الشعور بأزمة سيطرة الأطفال على الوقت بالكامل، يجب أن يجلس الزوجان لوضع خطة زمنية وتحديد مواعيد للتواصل معاً من أجل الحفاظ على العلاقة، وبالتالي الحفاظ على استقرار وسعادة الأسرة.
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2022-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2022-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2022-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:21 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2022-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
17:12 | 2022-07-25
17:11 | 2022-07-25
17:10 | 2022-07-25
17:07 | 2022-07-25
17:02 | 2022-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website