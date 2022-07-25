سونغول أودين في المستشفى بسبب بطل "حريم السلطان"

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في تعاونهما الدرامي الجديد الذي تشارك به سونغول أودين الشهيرة بـ "نور" عبر شاشة منصة ديزني بلس مع خالد أرغنتش بطل "حريم السلطان"، يبدو أن الأحداث تحمل الكثير من الإثارة.حادث مفاجئقبل ساعات نشرت المواقع الإلكترونية التركية نقل سونغول أودين بطلة مسلسل Nomenالجديد الذي يجمعها بخالد أرغنتش إلى المستشفى إثر تعرضها لحادث سيارة أثناء التصوير، الذي تسبب بإصابة منطقة "البطن" والذراع أيضاً؛ وهي الآن تحت المراقبة لحين الاطمئنان على حالتها الصحية.وجاء الحادث نتيجة إهمال فريق العمل المتخصص بتصوير حادث السيارة أثناء المشهد، حيث تُركت السيارة في وضعية التشغيل، فتحركت واصطدمت ما أصاب سونغول التي علقت بالمقعد ولم تتمكن من الخروج منها.اختراع مختلفالمسلسل تدور أحداثه حول قصة رجل يحاول اختراع جهاز يتواصل به مع زوجته التي تعاني من الغيبوبة لفترة طويلة.جدير بالذكر أن نجوم ديزني بلس لم يتمكنوا من المشاركة في أي أعمال فنية عبر شاشة التليفزيون التركي ما عدا فوكس لمدة عام على الأقل.