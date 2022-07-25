Advertisement

المرأة

سونغول أودين في المستشفى بسبب بطل "حريم السلطان"

Lebanon 24
25-07-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-974491-637943479599887469.jpg
Doc-P-974491-637943479599887469.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في تعاونهما الدرامي الجديد الذي تشارك به سونغول أودين الشهيرة بـ "نور" عبر شاشة منصة ديزني بلس مع خالد أرغنتش بطل "حريم السلطان"، يبدو أن الأحداث تحمل الكثير من الإثارة.

حادث مفاجئ 
قبل ساعات نشرت المواقع الإلكترونية التركية نقل سونغول أودين بطلة مسلسل Nomen
Advertisement
الجديد الذي يجمعها بخالد أرغنتش إلى المستشفى إثر تعرضها لحادث سيارة أثناء التصوير، الذي تسبب بإصابة منطقة "البطن" والذراع أيضاً؛ وهي الآن تحت المراقبة لحين الاطمئنان على حالتها الصحية.
وجاء الحادث نتيجة إهمال فريق العمل المتخصص بتصوير حادث السيارة أثناء المشهد، حيث تُركت السيارة في وضعية التشغيل، فتحركت واصطدمت ما أصاب سونغول التي علقت بالمقعد ولم تتمكن من الخروج منها.

اختراع مختلف
المسلسل تدور أحداثه حول قصة رجل يحاول اختراع جهاز يتواصل به مع زوجته التي تعاني من الغيبوبة لفترة طويلة.
جدير بالذكر أن نجوم ديزني بلس لم يتمكنوا من المشاركة في أي أعمال فنية عبر شاشة التليفزيون التركي ما عدا فوكس لمدة عام على الأقل.
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2022-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2022-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2022-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:21 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2022-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
17:12 | 2022-07-25
17:11 | 2022-07-25
17:10 | 2022-07-25
17:07 | 2022-07-25
17:02 | 2022-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website