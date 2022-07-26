هذه الأبراج لا تهتم لكلام الناس.. هل أنتِ من بينها؟

ان التوافق بالنسبة لبعض الأبراج يعتبر انه ليس مهماً، لديهم آراء قوية لدرجة أنهم لا يهتمون بسماع ما يقوله الآخرون، ويتم تجاهل أي قيود قد يتم فرضها عليهم، ولن يخضعوا للضغط ليؤمنوا بالأشياء لمجرد أنّ الآخرين يفعلون ذلك. قد تكون وجهات نظرهم مختلفة، لكن هذا لا يعني أنهم مخطئون. فمن هي هذه الأبراج؟

صفات الأبراج التي لا تهتم لكلام الناس

الثور

عادةً ما يكون مولود الثور سريع الغضب، وينزعج من آراء الآخرين. إنّ عناده معروف جيداً ويمتد إلى كل جانب من جوانب حياته تقريباً. لن يطلب آراء الآخرين لأنه بمجرد اتخاذ قراراته، لا يمكنه تغييرها. لا يهتم بما يعتقده الآخرون، خاصةً عندما يتعلق الأمر بشيء على وشك القيام به. إنه يميل إلى أن يكون أناني وإذا كان هذا يعني أنّ الأخذ والعطاء ليسا متوازنين دائماً، فلا بأس بذلك.

برج العذراء

لا يسمح مولود العذراء للناس بالتدخل في قراراته دون تحليل مطول وبحث مناسب. إنه يعرف أنه ذكي، ولا يعتقد أنّ أي شخص آخر يمكن أن يكون يقظاً أو ذكياً مثله. يمكن أن يكون صعب الإرضاء بشأن عيوب الآخرين ولديه رغبة قوية في معرفة كل التفاصيل قبل اتخاذ أي قرار. إذا حاول شخص ما إجباره وفرض رأيه عليه، فقد يُصبح سريع الانفعال. سيفعل فقط ما يأمره به حدسه. يرى العالم بشكل مختلف عن معظم الناس على أي حال لأنه مبدع. لا يفعل أي شيء لأن هذا ما يفعله الآخرون. إنه يتجنب أي شيء من شأنه أن يقيد حياته بأي شكل من الأشكال.

برج الجدي

يفخر برج الجدي بقدرته على تحقيق الكمال. يواجه صعوبة في قبول حقيقة أنه قد يكون مخطئاً وأنّ شخصاً آخر يمكن أن يكون على صواب، خاصة في العمل. إذا حاول شخص ما أن يقدم له النصائح، فيمكنه أن يصبح عصبياً جداً. لا يهتم حقاً بما يفعله لأنه سيعيش دائماً حياته وفقاً لشروطه. إنه لا يخشى التحدث علانية، حتى عندما يكون كل من حوله ضده، ولن يفعل شيئاً لأن أحدهم يخبره أنه لا ينبغي له ذلك.

برج الدلو

مولود الدلو مشهور بعدم امتثاله، وكل ما يفعله هو القيام بأشياء خاصة به. يجب أن يكون ذلك بسبب كونه مفكر ومبدع ومبتكر لدرجة أنّ المطابقة لا تهمه كثيراً. يفعل ما يريد بطريقته الخاصة، حتى لو لم يكن ذلك بالطريقة السهلة. إنه مستقل ويرفض الاعتماد على آراء أو دعم الآخرين. إنه يستمتع بالتغيير وتجربة أساليب جديدة غير مجربة. يعرف أنه مختلف ولا يحاول إخفاء ذلك. لديه هذا الشيء الذي لا يوصف والذي يثير اهتمام الآخرين ويستخدمه لصالحه. بغض النظر عما إذا كان الجميع يعتقد أنه أحمق للقيام بذلك. إنه يتخذ قراراته بنفسه ولا يفعل أشياء لمجرد أنّ الآخرين فعلوها.

(الجميلة)