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المرأة

بعد تسليمها التاج مايا رعيدي تُثير الجدل بإطلالة جريئة.. ظهرت بفستان يُشبه قميص النوم! (صور)

Lebanon 24
26-07-2022 | 03:29
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سلمت ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي مساء الأحد الماضي تاج الجمال إلى خليفتها ياسمينا زيتون.

 

مايا حافظت على اللقب لـ 3 سنوات وذلك بسبب عدم إجراء المسابقة نتيجة الوضع في لبنان وانتشار فيروس كورونا.

 

ونشرت مايا صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها بإطلالة جريئة حيث ارتدت فستانا قصيرا مع دانتيل يكشف أجزاء من جسدها ما عرضها للانتقاد.

 

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A post shared by Maya Reaidy (@mayareaidy)


 
 

واعتبر بعض المتابعين ان الفستان يُشبه قميص النوم. ما رأيكم؟

المصدر: "رصد" لبنان 24
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