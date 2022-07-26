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المرأة

هذا سعر فستان نانسي عجرم الأسود الذي ظهرت فيه في حفل ملكة جمال لبنان

Lebanon 24
26-07-2022 | 04:00
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حرصت الفنانة نانسي عجرم على المشاركة في حفل انتخاب ملكة جمال لبنان للعام 2022 الأحد الماضي، بكامل جمالها، وقدمت ثلاث أغانٍ بإطلالات مختلفة وعروض راقصة مميزة.

 

واختارت نانسي 3 إطلالات مختلفة لناحية التصميم والألوان وتدرّجت من فستان سهرة طويل الى فستان حفلات قصير وصولاً الى إطلالة كاجوال أنيقة، وبدت في الإطلالات الثلاث متألقة وتضج جمالاً وأنوثة.

 

وفي إطلالتها الأولى، ارتدت نانسي فستاناً أنيقاً طويلاً باللون الأسود، اتسم بالجرأة مع قصة V مكشوفة عند الصدر وفتحة جانبية طويلة وزيّنت خصرها بحزام عريض باللون الفضي المرصّع بالحبيبات البراقة، وقد حمل التصميم توقيع دار الأزياء العالمية Dolce&Gabbana، وبلغ سعره 4950 يورو.

(لها)

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