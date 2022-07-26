3 طرق لتشجيع طفلك على ممارسة النشاط البدني

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أطفالنا بحاجة إلى الالتزام بنمط حياة صحي، من أجل نمو صحي وسليم، ومناعة قوية تحميهم من الإصابة بالأمراض، ويشمل نمط الحياة الصحي اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وممارسة النشاط البدني.الكثير من الأطفال يحبون اللعب، ولكن أصبح تشجيع الأطفال على ممارسة الأنشطة البدنية أمراً صعباً في ظل إدمانهم الشاشات والأجهزة الإلكترونية، ما يجعل أمامك مهمة ليست سهلة لدفع طفلك نحو الالتزام بممارسة الأنشطة البدنية التي تعزز مناعته، وتضمن نموه بصحة.تابعي القراءة وتعرفي إلى 3 طرق بسيطة وذكية لتشجيع طفلك على ممارسة النشاط البدني.1- دعوة أصدقاء طفلك للمشاركة في النشاط البدنيالأطفال يشعرون بالملل سريعاً، ولكن وجود صحبة ممتعة ومنافسة، تحمس الطفل على الاستمرار، لذا ادعي أصدقاء طفلك للمشاركة في ممارسة النشاط البدني، فهذا سوف يحفزه كثيراً للاستمرار وتحقيق نجاح أيضاً.2- كوني قدوة لطفلكالطفل يتعلم بالمحاكاة، عندما يراكِ تفعلين شيئاً، سوف يحب تجربته، لذا كوني قدوة له، واجعليه يراكِ وأنتِ تلتزمين بممارسة النشاط البدني يومياً، سوف يشعر طفلك بالحماسة لممارسة النشاط البدني مثل والدته، كما ينعكس هذا عليكِ بالفائدة، حيث تلتزمين بممارسة الرياضة التي تفيد صحتك العامة، وتسهم في الحفاظ على لياقتك البدنية ووزنك المثالي.3- ابحثي عن أنشطة غير تقليديةقد يشعر طفلك بالحماسة إذا دعوته لممارسة رياضة غير تقليدية، مثل ركوب الخيل، أو قيادة الدراجات، أو لعبة الهولاهوب.ابحثي عن أنشطة بدنية غير تقليدية، واسمحي لطفلك بتجربة أنشطة جديدة لتتجدد داخله الحماسة والشغف، ما يدفعه لممارسة النشاط البدني والالتزام به وجعله جزءاً من نمط حياته.