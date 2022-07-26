29
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
o
صيدا
27
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
19
o
بعلبك
15
o
بشري
26
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
ديميت أوزدمير تعلن موعد زفافها.. وهدايا ثمينة بالانتظار
Lebanon 24
26-07-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد أن تجنبا إعطاء تاريخٍ محدد لزواجهما، وتأكيدهما في أغلب المناسبات أنه سيكون في نهاية شهر اب القادم دون إعطاء تفاصيل أخرى، يبدو أن الممثلة التركية ديميت أوزدمير، وخطيبها المغني التركي أوزهان كوتش، تمكنا أخيراً من تحديد موعد الزفاف.
Advertisement
وفي إجابة للثنائي الشهير حالياً، اللذين يعيشان علاقة سعيدة، على سؤال أحد الصحافيين أثناء خروجهما من أحد الأماكن، حول موعد زفافها، أكدت أوزدمير أنه سيكون في الـ26 من شهر اب.
وحول إذا ما كان هذا التاريخ يحمل ذكرى خاصة، أوضح أوزهان أنه مجرد يومٍ عادي جرى اختياره لأنه يناسبهما من حيث التفرغ، إذ سيكونان قد انتهيا من أعمالهما، وقادرين على إقامة الزفاف.
أما تفاصيل الزفاف الأخرى، كاختيار الشهود ومكان إقامته، فكان رد نجمة "الطائر المبكر" بأنهما لم يفكرا بعد بالشهود بسبب ضيق الوقت، وأنهما سيقيمان الزفاف في إسطنبول، مشيرةً إلى أن كل ما قيل من مزاعم حول إقامتهما لذلك الزفاف في مكانٍ خارج تركيا ليس بالأمر الصحيح.
كما مازح أوزهان الصحافي، الذي سأله ما إذا كانا سيقدمان أغنية سوياً كمفاجأة في الحفل، ليقول إنه في الأساس مغنٍّ، لتتابع ديميت بالقول: "ستكون المفاجأة إذا قمت أنا بالغناء".
وعن هدية الزفاف التي سيقدمها أوزهان لعروسه، أكد أنه لم يختر شيئاً حتى الآن، نافياً الشائعات التي قالت إنه قدم لديميت سيارة كهدية قبل الحفل، في حين مازحت ديميت الصحافيين بأنهم أحرقوا مفاجأتها لأوزهان، إذ كانت التقارير أكدت أنها ستقدم هدية لعريسها عبارة عن ساعة مميزة يحبها، بقيمة مليون ليرة تركية.
المصدر: زهرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لبنانيّون يتركون منازلهم... ما السبب؟
Lebanon 24
لبنانيّون يتركون منازلهم... ما السبب؟
07:00 | 2022-07-26
26/07/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جورج وسوف في المستشفى: ماذا جرى له؟
Lebanon 24
جورج وسوف في المستشفى: ماذا جرى له؟
01:45 | 2022-07-26
26/07/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل حفل انتخاب ملكة جمال لبنان.. لحظات تكشف عن الكواليس والنتيجة
Lebanon 24
تفاصيل حفل انتخاب ملكة جمال لبنان.. لحظات تكشف عن الكواليس والنتيجة
04:30 | 2022-07-26
26/07/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكالٌ كبير وكلمات نابية بين النواب خلال الجلسة التشريعية.. هذا ما جرى!
Lebanon 24
اشكالٌ كبير وكلمات نابية بين النواب خلال الجلسة التشريعية.. هذا ما جرى!
04:53 | 2022-07-26
26/07/2022 04:53:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مزدوجة لـ"حزب الله".. لماذا حسم باسيل عدم دعمه لفرنجية رئاسيًا؟
Lebanon 24
رسالة مزدوجة لـ"حزب الله".. لماذا حسم باسيل عدم دعمه لفرنجية رئاسيًا؟
06:00 | 2022-07-26
26/07/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
اليك بعض الاقتراحات
22:09 | 2022-07-26
اجتماع وزاري اليوم لبت التقديمات للقطاع العام وتأخير في صرف الرواتب
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
22:18 | 2022-07-26
هوكشتاين في بيروت نهاية الاسبوع الجاري وسط إيجابية حذرة
22:20 | 2022-07-26
طوابير الافران تمهّد لرفع الدعم عن الخبز.. والتحقيقات تؤكد نهب القمح المدعوم
23:08 | 2022-07-26
مدير وكالة رصد الزلازل الفلبيني: رصد انزلاقات في التربة في بعض المناطق جراء الزلزال
23:00 | 2022-07-26
"انتهت التنازلات".. مبادرة أوروبية لإحياء اتفاق نووي إيران
فيديو
تعرفوا إلى سيارة "Q6" الجديدة من "audi" (فيديو)
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Q6" الجديدة من "audi" (فيديو)
11:00 | 2022-07-26
27/07/2022 06:29:52
Lebanon 24
Lebanon 24
والدة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تلفت الأنظار بجمالها.. تعرفوا إليها وهذا ما قالته عن ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
والدة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تلفت الأنظار بجمالها.. تعرفوا إليها وهذا ما قالته عن ابنتها (فيديو)
03:43 | 2022-07-25
27/07/2022 06:29:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهور نادر لزوجة بديع أبو شقرا.. شاهدوا كيف تحدته على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
ظهور نادر لزوجة بديع أبو شقرا.. شاهدوا كيف تحدته على الهواء (فيديو)
03:54 | 2022-07-23
27/07/2022 06:29:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact