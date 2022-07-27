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المرأة

"وين زوجك؟"... كيف أعلنت أروى عمر عن خبر إنفصالها؟

Lebanon 24
27-07-2022 | 08:00
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أعلنت اليمنية أروى عمر المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي انفصالها عن زوجها، مؤكدةً أنها لن تُدخل رجلاً ثانياً في حياتها.

وجاء إعلان الشابة المقيمة في المملكة العربية السعودية، رداً على أحد المتابعين عبر حسابها الشخصي في تطبيق "سناب شات" الذي سألها: "وين زوجك؟"، لتُجيبه قائلة: "ما في نصيب الحمد لله... على كل حال الله يسعده وين ما كان"، معلنةً بذلك طلاقها رسمياً.
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وسألها أحد المتابعين عن سبب ارتدائها خاتم الزفاف في يدها رغم إعلان انفصالها لتردّ عليه قائلة: "خليها ذكرى عندي".

وفي منشور آخر، تقدّم أحد متابعي أروى لطلب يدها قائلاً: "تطلّقي حتى آخذك بالحلال يا بنت"، لتردّ عليه أروى قائلةً: "مستحيل أدخل رجال في حياتي ثاني خلاص".

 
(لها)
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