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المرأة

آمال ماهر: لحظة لقاء الجمهور مخيفة وأستعد لها نفسياً

Lebanon 24
27-07-2022 | 14:00
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خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، قالت الفنانة آمال ماهر إنها بدأت بروفات حفلها وتستعد نفسياً ومعنوياً لهذا الحفل، وأكدت أنها تشعر وكأنها المرة الأولى التي تصعد فيها إلى المسرح لإحياء حفل غنائي، لافتةً إلى أنها متوترة جداً، وأن لحظة لقاء الجمهور تخيفها كثيراً، لأنها تثق بالجمهور وتريد تقديم فنٍ يليق به.
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وأكدت آمال أنها تشعر بالأمان وسط جمهورها، مضيفةً أنها سوف تقدم أغنيتين من الألبوم الجديد إلى جانب الأغاني القديمة. وتمنت أن تشكّل الحفلة نقلة نوعية في مسيرتها الفنية.


(لها)
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