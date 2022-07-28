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المرأة

شبه كبير بين ملكة جمال لبنان وممثلة سورية... لاحظ الملامح المتشابهة!

Lebanon 24
28-07-2022 | 05:00
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ظهر شبه كبير بين ملكة جمال لبنان 2022 والممثلة السورية يارا قاسم التي دخلت القفص الذهب أول العام الماضي.

فيبدو أن ظاهرة الشبه تلاحق أيضًا ملكات الجمال اللبنانيات، فبعدما تم تشبيه ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي بجورجينا رزق وملكة جمال روسيا، لفتنا الشبه الكبير واللافت في ملامح ملكة جمال لبُنان ياسمينة زيتون التي توُجت يوم أمس ملكة جمال لبنان بعد غياب لثلاث سنوات!
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بالنظر الى الصورتين، قد يُصعب عليك التفريق بين ياسمينة ويارا، فالشبه بينهم كبير خصوصًا في رسمة الحواجب، الأنف الصغير والمناسب لشكل الوجه، حجم الشفاه وشكل الوجه.


حتى نظراتهما قريبة جدًا الى نظرات بعضهما! ، وبالرغم أن فارق العمر بينهن 9 سنوات، إلا أنهما يبدوان توأم متطابق الى حد ما! ولعل أكثر ما قّرب هذا الشبه هو ستايل المكياج والشعر الذي يعتمدنه الجمليتين والذي يُعتبر بسيط وناعم ولا يعكس ملامحهما الطبيعية الجذابة!
 
 
(ياسمينا)
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