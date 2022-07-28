والدة دانييلا رحمة تسرق الأضواء منها.. تعرفوا إليها (فيديو)

نشرت الممثلة دانييلا رحمة فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام وذلك للاحتفال بعيد ميلاد والدتها.

وظهرت دانييلا وهي تحاول توثيق اللحظات الجميلة التي تجمعها بوالدتها، إذ ظهرتا وهما تسيران على الطريق، وتضعان النظارات الشمسية، وترتديان ثيابا كلاسيكية.

وعلّقت دانييلا على الفيديو بالقول: "ميلاد سعيد يا أمي.. أتمنى أن ترقصي على أفضل الأنغام وتضحكي دوما بسبب مزاحي وأن تبقي شابة للأبد".

وأضافت: "أكره الانتظار لرؤيتك مرة أخرى ومشاركة أفضل اللحظات معك فأنت دائماً مليئة بالحياة".

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A post shared by Daniella Rahme دانييلا رحمه (@daniellarahme)





وتوقف المتابعون عند الشبه الكبير الذي يجمع بين دانييلا ووالدتها، مثنين على جمال الأخيرة التي على الرغم من تقدمها في السن إلا أنها ما زالت تنبض جمالا وأنوثة حسب رأيهم.