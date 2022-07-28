مروة لحلو.. ملكة جمال العرب في أميركا وتتألق بزي بلادها

حصدت المغربية الأميركية مروة لحلو لقب ملكة جمال العرب بولاية أريزونا في حفل ضخم.

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وجاء تفوق مروة بإجماع لجنة الحكم بعد مجموعة من المراحل والتقييمات لجمال وثقافة ومسار المتسابقات المهني والدراسي والاجتماعي متوقفة على الفلسطينية جوانا رامونيا الوصيفة الأولى واللبنانية ماريا باسيل الوصيفة الثانية!. وجاء تفوق مروة بإجماع لجنة الحكم بعد مجموعة من المراحل والتقييمات لجمال وثقافة ومسار المتسابقات المهني والدراسي والاجتماعي متوقفة على الفلسطينية جوانا رامونيا الوصيفة الأولى واللبنانية ماريا باسيل الوصيفة الثانية!.

يذكر أن مروة لحلو تعد واحدة من ألمع المنتجات ومديري الأعمال بالمغرب وأميركا، وعرف هذا التتويج توهجاً بمواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلاً جميلاً من الوسط الفني المغربي.



يتوقع عودة مروة إلى المغرب الأسبوع القادم لتبدأ بنشر رسالتها كسفيرة جديدة على مدار السنة المقبلة في مجموعة من المحافل والمناسبات بمختلف الدول.