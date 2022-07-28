Advertisement

المرأة

كيفية إزالة طلاء اللمعان.. دون الإضرار بأظافركِ

Lebanon 24
28-07-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-975480-637946177498268050.jpg
Doc-P-975480-637946177498268050.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يمكن أن يكون طلاء الأظافر اللامع (Glitter Nail Polish) ممتعاً وفريداً لإضافته إلى أي مظهر، ومع ذلك يصبح أكثر ألماً عندما تحاولين إزالته، ما يترك بريقاً مدمجاً في أظافركِ وأصابعكِ وبشرتكِ. 
وتصعب إزالة طلاء الأظافر اللامع (غليتر) بسبب المواد التي صنع منها، فعادةً يتم تصنيع الطلاء اللامع من مواد مثل: الألمنيوم أو الزجاج أو المايلار، وكلها غير مسامية، وهذا يعني أنه عندما يجف الطلاء على الظفر، فإنه يجف بقوة، ما يجعل إزالته صعبة للغاية، حتى عند استخدام الأسيتون المخصص لإزالة طلاء الأظافر، وقد يكون من الصعب إزالة هذا اللمعان من الظفر بعد أن يجف. وبدلاً من تخطي طلاء الأظافر اللامع تماماً، هناك بعض الأشياء التي يجب القيام بها، للتأكد من أنه يمكنك التألق من دون المعاناة. 
Advertisement

إزالة طلاء الأظافر اللامع بأمان
نظراً لأن الطلاء اللامع يمكن أن يكون شديد الصعوبة في إزالته، فقد يكون من السهل اللجوء إلى أي طريقة ضرورية لإزالته. وبعض الطرق قد تكون ضارة جداً بالأظافر، ويمكن أن تكسرها بسهولة، ما يتسبب في تلف خطير للأظافر على المدى الطويل. 

كرات القطن
لكن أسرع طريقة لإزالة الطلاء اللامع هي نقع كرات القطن بالأسيتون، ووضعها على الظفر لخمس دقائق تقريباً، قبل إزالتها مع الضغط على الظفر لإزالة الطلاء اللامع، ثم كرري هذا على كل إصبع حتى تنتهي. 

 
طلاء لاتيكس
على الرغم من أنه يمكنكِ استخدام الأسيتون، فإنه قد يكون ضاراً جداً بالأظافر. وهنا، أفضل طريقة هي استخدام طلاء اللاتيكس قبل وضع طلاء الأظافر اللامع. ضعي اللاتيكس على الظفر وانتظري أن يجف، بعدها ضعي طلاء الأظافر اللامع، وبعد فترة يمكن إزالة الطلاء بكل سهولة. 

طلاء الأظافر العادي
ومن الاقتراحات الأخرى لإزالة طلاء الأظافر اللامع، وضع طلاء الأظافر العادي فوق الظفر المطلي بالطلاء اللامع، ثم جلب قطعة عليها أسيتون، ووضعها على الظفر قبل أن يجف الطلاء العادي، ثم الضغط قليلاً لإزالة الطلاء عن الظفر. سوف تفاجئك النتيجة. 

 
المصدر: زهرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:57 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
04:08 | 2022-07-29
04:02 | 2022-07-29
04:00 | 2022-07-29
04:00 | 2022-07-29
04:00 | 2022-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website