كيفية إزالة طلاء اللمعان.. دون الإضرار بأظافركِ

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يمكن أن يكون طلاء الأظافر اللامع (Glitter Nail Polish) ممتعاً وفريداً لإضافته إلى أي مظهر، ومع ذلك يصبح أكثر ألماً عندما تحاولين إزالته، ما يترك بريقاً مدمجاً في أظافركِ وأصابعكِ وبشرتكِ.وتصعب إزالة طلاء الأظافر اللامع (غليتر) بسبب المواد التي صنع منها، فعادةً يتم تصنيع الطلاء اللامع من مواد مثل: الألمنيوم أو الزجاج أو المايلار، وكلها غير مسامية، وهذا يعني أنه عندما يجف الطلاء على الظفر، فإنه يجف بقوة، ما يجعل إزالته صعبة للغاية، حتى عند استخدام الأسيتون المخصص لإزالة طلاء الأظافر، وقد يكون من الصعب إزالة هذا اللمعان من الظفر بعد أن يجف. وبدلاً من تخطي طلاء الأظافر اللامع تماماً، هناك بعض الأشياء التي يجب القيام بها، للتأكد من أنه يمكنك التألق من دون المعاناة.إزالة طلاء الأظافر اللامع بأماننظراً لأن الطلاء اللامع يمكن أن يكون شديد الصعوبة في إزالته، فقد يكون من السهل اللجوء إلى أي طريقة ضرورية لإزالته. وبعض الطرق قد تكون ضارة جداً بالأظافر، ويمكن أن تكسرها بسهولة، ما يتسبب في تلف خطير للأظافر على المدى الطويل.كرات القطنلكن أسرع طريقة لإزالة الطلاء اللامع هي نقع كرات القطن بالأسيتون، ووضعها على الظفر لخمس دقائق تقريباً، قبل إزالتها مع الضغط على الظفر لإزالة الطلاء اللامع، ثم كرري هذا على كل إصبع حتى تنتهي.طلاء لاتيكسعلى الرغم من أنه يمكنكِ استخدام الأسيتون، فإنه قد يكون ضاراً جداً بالأظافر. وهنا، أفضل طريقة هي استخدام طلاء اللاتيكس قبل وضع طلاء الأظافر اللامع. ضعي اللاتيكس على الظفر وانتظري أن يجف، بعدها ضعي طلاء الأظافر اللامع، وبعد فترة يمكن إزالة الطلاء بكل سهولة.طلاء الأظافر العاديومن الاقتراحات الأخرى لإزالة طلاء الأظافر اللامع، وضع طلاء الأظافر العادي فوق الظفر المطلي بالطلاء اللامع، ثم جلب قطعة عليها أسيتون، ووضعها على الظفر قبل أن يجف الطلاء العادي، ثم الضغط قليلاً لإزالة الطلاء عن الظفر. سوف تفاجئك النتيجة.