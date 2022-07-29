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المرأة

طليقة فائق حسن تكشف "فضيحة" عن أصالة... إليكم ما فعلته بها!

Lebanon 24
29-07-2022 | 05:00
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فجّرت مارتا حامد، طليقة الشاعر العراقي فائق حسن، مفاجآت عن دخول طليقها وزوجته الفنانة أصالة نصري بيتها في غيابها خلال تواجدها في لوس أنجلوس.

وقالت طليقة فائق حسن في مقابلة مع الاعلامي ايلي باسيل، إنّه أصالة وزوجها دخلا بيتها في غيابها، وأمرا بازالة اغراضها لتتفاجأ حامد عند عودتها الى دبي، بأن لا اغراض لها في المنزل بهدف ترحيلها منه.
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وأشارت الى أن جيرانها رأوا أصالة تدخل المنزل.
 
وبينت أنها لم تفعل ما يسيء الى الفنانة السورية وطليقها منذ زواجهما.

ورجحت طليقة فائق حسن أن أصالة تريد الاقامة في منزلها؛ لأنه أكبر من الذي تعيش فيه حاليا في دبي، خصوصا انه بإسم فائق حسن لكنه تركه لمارتا لتعيش فيه مع اولادهما.

وأشارت  الى أنها سترفع شكوى الى الشرطة، وطلبت من حاكم دبي ان ينظر بما حل بها.

(العراب)
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