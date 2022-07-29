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المرأة

مُجدداً وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة بإطلالة تخطت الجرأة على شاطئ البحر (صورة)

Lebanon 24
29-07-2022 | 03:03
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نشرت وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة ميرا طفيلي صورة عبر خاصة "الستوري" على حسابها الخاص على "انستغرام"، ظهرت فيها على شاطئ البحر في الساحل الشمالي بمصر.

 

وظهرت ميرا بإطلالة جريئة جدا حيث ارتدت فستانا صيفيا باللون الأبيض مكشوفا عند منطقة الصدر.

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وكانت ميرا أثارت الجدل مؤخرا بظهورها ببكيني مُثير بنقشة الفهد في أحد مسابح دبي.

 
 

كما شاركت ميرا في حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2022 وخطفت الأنظار بفستان أبيض.

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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