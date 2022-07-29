مُجدداً جويل مردينيان تُثير الجدل بمايوه مُثير.. والجمهور يُهاجمها:" جنيتي ع الاخر" (فيديو)

نشرت مقدمة البرامج وخبيرة التجميل جويل مردينيان فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام، ظهرت فيه بمايوه مُثير بنقشة النمر على متن يخت وذلك خلال قضائها عطلتها الصيفية في فرنسا.

وانهالت التعليقات التي هاجمت جويل على جرأتها في الفيديو، ومن بينها: "جنيتي ع الاخر"، "شو بتحس"، "غضب الله عليكي".

كما نشرت جويل فيديو ظهرت فيه وهي تلتقط سيلفي وترتدي فستانا صيفيا ملونا ومكشوفا عند منطقة الصدر.