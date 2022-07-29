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المرأة

مُجدداً جويل مردينيان تُثير الجدل بمايوه مُثير.. والجمهور يُهاجمها:" جنيتي ع الاخر" (فيديو)

Lebanon 24
29-07-2022 | 05:02
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نشرت مقدمة البرامج وخبيرة التجميل جويل مردينيان فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام، ظهرت فيه بمايوه مُثير بنقشة النمر على متن يخت وذلك خلال قضائها عطلتها الصيفية في فرنسا.

 

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A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)


 

وانهالت التعليقات التي هاجمت جويل على جرأتها  في الفيديو، ومن بينها: "جنيتي ع الاخر"، "شو بتحس"، "غضب الله عليكي".

 

كما نشرت جويل فيديو ظهرت فيه وهي تلتقط سيلفي وترتدي فستانا صيفيا ملونا ومكشوفا عند منطقة الصدر.

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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