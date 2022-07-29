ما حقيقة وفاة الممثلة الشهيرة؟.. كانت تعيش فترة عزلة

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن رحيل الفنانة المعتزلة آثار الحكيم أثناء تواجدها في منطقة الساحل الشمالي حيث تعيش فترة عزلة هناك.



وفي أول رد لنقابة المهن التمثيلية على تلك الأخبار، نفى الفنان منير مكرم، عضو مجلس النقابة كل ما تردد حول هذا الأمر، مؤكداً في تصريحات صحافية أن خبر وفاة آثار الحكيم مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، بالقول: "آثار الحكيم متواجدة حالياً في الساحل الشمالي وصحتها زي الفل".

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