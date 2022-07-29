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المرأة

ما حقيقة وفاة الممثلة الشهيرة؟.. كانت تعيش فترة عزلة

Lebanon 24
29-07-2022 | 08:00
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انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن رحيل الفنانة المعتزلة آثار الحكيم أثناء تواجدها في منطقة الساحل الشمالي حيث تعيش فترة عزلة هناك.

وفي أول رد لنقابة المهن التمثيلية على تلك الأخبار، نفى الفنان منير مكرم، عضو مجلس النقابة كل ما تردد حول هذا الأمر، مؤكداً في تصريحات صحافية أن خبر وفاة آثار الحكيم مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، بالقول: "آثار الحكيم متواجدة حالياً في الساحل الشمالي وصحتها زي الفل".
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وكانت آثار الحكيم قد كشفت في وقت سابق حقيقة اعتزالها التمثيل نهائياً، مؤكدة أن السبب وراء اتخاذها هذا القرار ليس فنياً على الإطلاق، حيث أوضحت: "حققت نجاحاً كبيراً وشهرة من خلال عملي في مجال الفن، وشبعت نجومية، وابتعادي ليس لأسباب فنية، بل هو اختيار الله لي، فكما كان عملي في التمثيل ببداياتي من اختيار الله، جاء الابتعاد في الوقت الذي يراه الله مناسباً لي".
المصدر: لها
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