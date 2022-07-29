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المرأة

الظهور الأول لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي معاً بعد شائعة انفصالهما

Lebanon 24
29-07-2022 | 14:00
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نشر الفنان أحمد العوضي عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" صورة جمعته بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال تمضيتهما الإجازة الصيفية على شاطئ البحر، لتكون هذه المرة الأولى التي يظهران فيها معاً منذ تداول أخبار عن انفصالهما بعد إلغائها متابعته على "إنستغرام".
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جدير بالذكر أن أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز قدّما في موسم رمضان قبل الماضي مسلسلاً بعنوان "اللي ملوش كبير" وحقق نجاحاً كبيراً وشارك في بطولته: دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغني، خالد الصاوي، محمود حافظ، فتوح أحمد، عايدة رياض، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.
المصدر: لها
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