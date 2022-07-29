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المرأة

4 أساليب تربوية صحية للتعامل مع طفلك الذي يكذب

Lebanon 24
29-07-2022 | 16:00
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إذا كان طفلك يكذب باستمرار، فالسطور التالية تعرّفكِ إلى 4 أساليب تربوية صحية للتعامل معه ومساعدته دون أن يشعر بأنكِ لا تثقين به أو لا تحبينه أو أنه خيّب آمالك. تابعي القراءة.
 
1- واجهي طفلك عندما تكونين هادئة
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عندما تتعاملين مع طفلك وأنتِ غاضبة، فهذا يزيد الموقف سوءاً، لذا انتظري حتى تصبحي هادئة، وتحدثي مع طفلك بهدوء عن الأسباب التي دفعته للكذب.
الحديث مع طفلك بهدوء يشجعه على الإنصات إليكِ والتجاوب معكِ، كما يساعدكِ على توصيل ما ترغبين في أن يسمعه طفلك بكلمات حكيمة دون الوقوع في خطأ أو اللجوء للصراخ وحسب.
 
2- لا تتراجعي
مواجهة طفلك بكذبه لا تعني أنه سيعترف على الفور، بل سوف يصر على الكذب، وهذا قد يصيبك بالإحباط ويدفعكِ للتراجع! لا تتراجعي أبداً، انظري إلى طفلك في عينيه وأخبريه أنكِ لن تتوقفي إلا عندما تحصلين على الحقيقة منه.
 
3- لا تحمي طفلك من العواقب
الكذب له عواقب، سواء عقوبات تحددينها مسبقاً، أو عواقب طبيعية يتحملها الطفل نتيجة كذبه، المهم هو ألا تحميه من عواقب الكذب، وهذا ليس قسوة، وإنما حب، لأنكِ بهذا الأسلوب تعدلين سلوكه وتدفعينه للأفضل.
 
4- استمري في رعاية طفلك
عقاب الطفل على الكذب لا يتعارض مع استمرار رعايتك له وتقديم كل ما كنتِ تقدمينه من أجله، فاستمرارك في رعايته بنفس القدر، طريقة لإظهار حبك وقبولك ورحمتك وحنانك كأم.
 
المصدر: نواعم
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