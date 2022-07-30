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المرأة

تغيّرت ملامحها كثيراً بسبب عمليات التجميل... شاهدوا كيف أصبحت ميّ حريري!

Lebanon 24
30-07-2022 | 02:00
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نشرت الفنانة ميّ حريري، صورة لوجهها عبر خاصيّة "ستوري"، عبر حسابها على "انستغرام". وقد لاحظ المتابعون أنّ ملامحها تغيّرت كثيراً بسبب عمليات التجميل.
 
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مي حريري

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