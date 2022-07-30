تغيّرت ملامحها كثيراً بسبب عمليات التجميل... شاهدوا كيف أصبحت ميّ حريري!

نشرت الفنانة ميّ حريري، صورة لوجهها عبر خاصيّة "ستوري"، عبر حسابها على "انستغرام". وقد لاحظ المتابعون أنّ ملامحها تغيّرت كثيراً بسبب عمليات التجميل.

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