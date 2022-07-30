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المرأة

في أولى حفلاتها... آمال ماهر تشعل الساحل الشمالي

Lebanon 24
30-07-2022 | 11:00
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أشعلت النجمة آمال ماهر حفلها الأول بعد فترة غياب طويلة، في مدينة العلمين الجديدة، بحضور جماهيري غير مسبوق في حفلات الساحل الشمالي على مدار الأعوام السابقة، واستقبلها الجمهور بالزغاريد، لتنحني للجمهور احترامًا وامتنانًا له.
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وفي بداية الحفل حرصت آمال على أن تشكر جمهورها وكل حضور الحفل على الاهتمام الكبير الذي حظيت به منذ إعلان مرضها بفيروس كورونا وحتى الآن.
 
وقالت: "وحشتوني جدًا، مبسوطة إني بينكم ومعاكم أخيراً، ويارب إن شاء الله يكون يوم جميل ويليق بجمهور جميل زيكم، ميرسي ليكم ولاهتمامكم".
 
وحرص عدد كبير من الفنانين ورجال الدولة والمشاهير على حضور الحفل من بينهم الفنانة إلهام شاهين ولاعب كرة القدم السابق إبراهيم حسن كما حضر وزيرا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة.
 
(لها) 
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