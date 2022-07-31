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المرأة

بعد غياب طويل.. ممثلة لبنانية تظهر بـ" هوت شورت" على شاطئ البترون (صورة)

Lebanon 24
31-07-2022 | 02:00
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نشرت الممثلة لورين قديح صورة جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها بـ "هوت شورت" من الجينز على شاطئ البترون.

 

وعلقت لورين على الصورة بالقول: "كان يا ما كان"، الا ان اللافت انها منعت خاصية التعليق.

 

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A post shared by Lorraine Kodeih لورين قديح (@lorrainekodeih)


 
 

وتعرف الجمهور إلى لورين من خلال مسلسل "من أحلى بيوت راس بيروت"، كما شاركت في فيلم "آخر فالنتاين في بيروت" من اخراج المخرج سليم الترك، وفي فيلم "حبة لولو" للمخرجة ليال راجحة.

 

وقدمت لورين برامج إذاعية، وشاركت في أحد مواسم برنامج "ديو المشاهير"، الا انها ابتعدت عن التمثيل في السنوات القليلة الماضية وذلك لأسباب عائلية خاصة.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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