ابنة هيفا وهبي تقلّد والدتها وتسير على خطاها.. شاهدوا كيف بدت بالفستان نفسه (صور)

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

زينب تتواجد حاليا مع عائلتها في لبنان في إجازة صيفية.

وظهرت زينب بفستان صيفي طويل باللونين الأزرق والأبيض، وكانت والدتها هيفا قد ارتدت فستانا من النقشة نفسها في وقت سابق ونشرت مجموعة من الصور على حسابها على انستغرام.

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A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🧿 (@zainabnfayad)





وهذه ليست المرة الأولى التي تقلد فيها زينب والدتها. من الأجمل بهذه النقشة برأيكم؟