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المرأة

هل تُحل مشكلة مسلسل هيفا وهبي؟

Lebanon 24
31-07-2022 | 14:00
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بعد معلومات سابقة تحدثت عن توقيع النجمة هيفا وهبي على عقد مسلسل  جديد مع شركة أونلاين برودكشن زياد شويري، عُلم أنه حتى الساعة لم يُحدّد موعد المباشرة بالتصوير، ولم تُعرف الأسباب التي تمنع من ذلك، علماً أن الكاتبة والممثلة اللبنانية آية طيبة قد أنهت الحلقات العشر من المسلسل وسلّمتها للشركة.
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من جهتها، لم تنفِ هيفا وهبي مشاركتها في بطولة المسلسل، لكن حتى الساعة لم يُعرف سبب التأجيل.

والمسلسل من إخراج جوليان معلوف، وهو أول تعاون بينه وبين هيفا وهبي البعيدة عن التمثيل منذ سنتين، إذ كان آخر عمل قدمته لشركة الصباح عام ٢٠٢٠ بعنوان "أسود فاتح" إلى جانب معتصم النهار.

المصدر: نواعم
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