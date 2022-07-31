Advertisement

المرأة

إشارات تحذيرية تخبركِ أنكِ في علاقة غير مناسبة

Lebanon 24
31-07-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-976228-637948680396835559.PNG
Doc-P-976228-637948680396835559.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إذا كنتِ في علاقة ارتباط ولستِ متأكدة من كونها مناسبة لكِ، فالإشارات التالية تكون بمثابة تحذير لكِ بأنكِ في علاقة غير مناسبة وعليكِ اتخاذ قرار سريع ينقذ مستقبلك.
 
1- إذا كنتِ تقارنين بين شريكك الحالي وشريكك السابق
Advertisement
عندما تكونين في علاقة مناسبة، فنادراً ما تتذكرين علاقتك السابقة، ولكن عندما لا تستطيعين التوقف عن التفكير في شريكك السابق، وعقد المقارنات بينه وبين شريكك الحالي، فهذا يعني أن علاقتك الحالية تحتاج إلى إعادة النظر، فربما تسرعتِ في الارتباط، وهي مجرد مرحلة انتقالية ولا يجب أن تتخطى هذه المساحة من حياتك.
2- ترغبين في تغيير الكثير من صفات شريكك
يتنازل كل طرف من أجل إرضاء شريكه، ولكن التنازلات والتغييرات تكون بحدود، أما أن لا يحظى شريكك بقبول لديكِ إلا بعد إجراء الكثير من التغييرات في صفاته، فهذه إشارة تخبركِ أنكِ ربما مع شريك غير مناسب.
3- ترفضين أي تنازلات أو تغييرات
كما سبق أن ذكرنا فإن هناك نسبة صحية من التنازلات والتغييرات التي يقدمها كل طرف من أجل إنجاح العلاقة، ولكن رفضك التام لأي تغييرات أو تنازلات يعني أنكِ لستِ مستعدة للتضحية من أجل هذه العلاقة، ربما لأنها ليست العلاقة المناسبة لكِ.
4- أهلك وأصدقاؤك لا يتقبلونه
بالتأكيد لن تحصلي على موافقة جميع من تعرفين من أجل الارتباط بشخص، ولكن أن يكون مكروهاً أو غير مقبلاً من معظم أهلك وأصدقائك، أو يكون بينه وبين جزء كبير منهم مشاكل وصراعات، فهذا إنذار بأن هذه العلاقة سوف تكون مصدر مشاكل في حياتك.
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
22:09 | 2022-07-31
09:20 | 2021-12-04
22:04 | 2022-07-31
18:30 | 2022-07-31
18:14 | 2022-07-31
18:07 | 2022-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website