إشارات تحذيرية تخبركِ أنكِ في علاقة غير مناسبة

إذا كنتِ في علاقة ارتباط ولستِ متأكدة من كونها مناسبة لكِ، فالإشارات التالية تكون بمثابة تحذير لكِ بأنكِ في علاقة غير مناسبة وعليكِ اتخاذ قرار سريع ينقذ مستقبلك.



Advertisement عندما تكونين في علاقة مناسبة، فنادراً ما تتذكرين علاقتك السابقة، ولكن عندما لا تستطيعين التوقف عن التفكير في شريكك السابق، وعقد المقارنات بينه وبين شريكك الحالي، فهذا يعني أن علاقتك الحالية تحتاج إلى إعادة النظر، فربما تسرعتِ في الارتباط، وهي مجرد مرحلة انتقالية ولا يجب أن تتخطى هذه المساحة من حياتك. 1- إذا كنتِ تقارنين بين شريكك الحالي وشريكك السابقعندما تكونين في علاقة مناسبة، فنادراً ما تتذكرين علاقتك السابقة، ولكن عندما لا تستطيعين التوقف عن التفكير في شريكك السابق، وعقد المقارنات بينه وبين شريكك الحالي، فهذا يعني أن علاقتك الحالية تحتاج إلى إعادة النظر، فربما تسرعتِ في الارتباط، وهي مجرد مرحلة انتقالية ولا يجب أن تتخطى هذه المساحة من حياتك.

2- ترغبين في تغيير الكثير من صفات شريكك

يتنازل كل طرف من أجل إرضاء شريكه، ولكن التنازلات والتغييرات تكون بحدود، أما أن لا يحظى شريكك بقبول لديكِ إلا بعد إجراء الكثير من التغييرات في صفاته، فهذه إشارة تخبركِ أنكِ ربما مع شريك غير مناسب.

3- ترفضين أي تنازلات أو تغييرات

كما سبق أن ذكرنا فإن هناك نسبة صحية من التنازلات والتغييرات التي يقدمها كل طرف من أجل إنجاح العلاقة، ولكن رفضك التام لأي تغييرات أو تنازلات يعني أنكِ لستِ مستعدة للتضحية من أجل هذه العلاقة، ربما لأنها ليست العلاقة المناسبة لكِ.

4- أهلك وأصدقاؤك لا يتقبلونه

بالتأكيد لن تحصلي على موافقة جميع من تعرفين من أجل الارتباط بشخص، ولكن أن يكون مكروهاً أو غير مقبلاً من معظم أهلك وأصدقائك، أو يكون بينه وبين جزء كبير منهم مشاكل وصراعات، فهذا إنذار بأن هذه العلاقة سوف تكون مصدر مشاكل في حياتك.