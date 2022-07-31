يسرا: "أنا طبعي حامي لكن هناك ستات دمهن ثقيل"

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أثناء حلولها ضيفة بمصاحبة نجمات مسلسل (أحلام سعيدة)؛ ومي كساب وشيماء سيف، ضيفات على برنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة cbc، أيدت الفنانة يسرا وجود بعض السيدات "النكديات"، قائلة: "أنا طبعي حامي بس فيه ستات دمها تقيل ونكدية، وفيه ستات شرباتاتة".فقاطعتها مي كساب قائلة، إن هناك بعض السيدات يعشن دور الدراما في حياتهن: "حساسين شوية عن اللزوم، الواحدة غصب عنها، أنا واحدة من الناس بقلبها دايمًا دراما كوين في مواقف معينة، مش نكد بس عياط".وقالت شيماء سيف: "ساعات بصحى من النوم وأعرف اليوم النكد الأسود، هي طالبة معايا عياط ومن غير سبب وأحداث، ممكن يكون حاجة افتكرتها من 20 سنة".وأشارت إلى أن من يقول بأن السيدات نكديات ظلمهن: "الست بتشيل الهم أكتر، والرجالة على قلبهم مراوح، وبالهم طويل والست حامية".