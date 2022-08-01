مايا دياب تظهر باكسسوار غريب على شعرها وتتحدث عن الفنانة "الحيّة".. من قصدت؟

تقضي الاعلامية لجين عمران إجازتها الصيفية برفقة الفنانة اللبنانية مايا دياب، فبعد Marbella انتقلتا معاُ إلى Saint-Tropez، وحرصت على نقل أجواء الرحلة لمتابعيها على السوشيال ميديا.

ووثقت لحظاتهما العفوية في طائرة هليكوبتر، ولفتت مايا الأنظار بنظارات الشمس بتصميمها الاستثنائي بشكل هندسي ملفت مع اكسسوار غريب زينت به شعرها.

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وخلال تواجدهما في أحد المطاعم البحرية إلتقت لجين ومايا برجل يحمل أفعى ضخمة، فحاولت مايا كسر حاجز الخوف ولامست الأفعى من دون أن تضعها على رقبتها أو تداعبها، وحرصت على مشاركة متابعيها بمجموعة من الصور العفوية بملابس البحر وعلقت عليها بطريقة ساخرة وكتبت "التقيت بصديقتي الفنانة الحيّة بسان تروبيه و اخذت معها صورة على غير عادي، احزروا مين أو مين؟ اليوم العالمي للصداقة".

(لها)