Advertisement

المرأة

مايا دياب تظهر باكسسوار غريب على شعرها وتتحدث عن الفنانة "الحيّة".. من قصدت؟

Lebanon 24
01-08-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-976489-637949472251655714.png
Doc-P-976489-637949472251655714.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تقضي الاعلامية لجين عمران إجازتها الصيفية برفقة الفنانة اللبنانية مايا دياب، فبعد Marbella انتقلتا معاُ إلى Saint-Tropez، وحرصت على نقل أجواء الرحلة لمتابعيها على السوشيال ميديا.

 

ووثقت لحظاتهما العفوية في طائرة هليكوبتر، ولفتت مايا الأنظار بنظارات الشمس بتصميمها الاستثنائي بشكل هندسي ملفت مع اكسسوار غريب زينت به شعرها.

Advertisement

A post shared by Maya Diab (@mayadiab)


 
 

وخلال تواجدهما في أحد المطاعم البحرية إلتقت لجين ومايا برجل يحمل أفعى ضخمة، فحاولت مايا كسر حاجز الخوف ولامست الأفعى من دون أن تضعها على رقبتها أو تداعبها، وحرصت على مشاركة متابعيها بمجموعة من الصور العفوية بملابس البحر وعلقت عليها بطريقة ساخرة وكتبت "التقيت بصديقتي الفنانة الحيّة بسان تروبيه و اخذت معها صورة على غير عادي، احزروا مين أو مين؟ اليوم العالمي للصداقة".

 
 
 

(لها)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:43 | 2022-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2022-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:25 | 2022-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2022-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2022-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
06:00 | 2022-08-01
06:00 | 2022-08-01
06:00 | 2022-08-01
09:20 | 2021-12-04
07:22 | 2022-08-01
06:04 | 2022-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website