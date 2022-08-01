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المرأة

ممثلة تركية شهيرة تُثير ضجة بتصريحاتها: "تزوجت 9 مرات!"

Lebanon 24
01-08-2022 | 11:00
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ذكرت الممثلة التركية الشهيرة ايدا ايجي بطلة المسلسل التركي "التفاح الحرام" أنها تزوجت 9 مرات ما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي .

 

وأضافت ايدا ايجي، في لقاء صحفي معها : "لو كان لدي حلم لحفل زفاف كنت سأقيمه ولكني بالاساس تزوجت 9 مرات في المسلسلات و اصبح لدي ابن (خالد جان) ولم يعد لي حلم للزواج" .

 

وكانت صرحت ايدا ايجي حول علاقتها بلاعب كرة السلة بوراهان تونجر بالقول: "علاقتنا تسير بشكل جميل جداً، وليست هناك مشاكل. أنا عندما أغضب من بوراهان ألغي متابعته وبعدما أهدأ ويزول غضبي أعود لمتابعته. ولكن كلما ألغي متابعته أنتم تنشرون الأخبار بأننا انفصلنا لذلك أصبحت لا ألغي متابعته عندما أغضب".

(تركيا الآن)

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المصدر: تركيا الآن
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