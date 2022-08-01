5 سلوكيات تؤذي طفلك.. توقفي عنها فوراً

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قد تتصرفين مع طفلك بنية حسنة، ولكن بعض تصرفاتك يكون لها وقع مؤذ عليه، فهو مرهف الحس ويتأثر بأبسط الأشياء.. وفي ما يلي 5 سلوكيات خاطئة تؤذي طفلك، تعرفي عليها وتوقفي عنها فوراً إذا كنتِ تفعلينها.1- توبيخ طفلك أمام الآخرينعندما يخطئ طفلك أمام الآخرين، انفردي به في مكان بعيد عن أعين الآخرين، وحذريه من الاستمرار في الخطأ، واحرصي على ضبط انفعالاتك حتى الوصول إلى المنزل، ثم تحدثي معه بهدوء وأخبريه أن عليه تحمل عواقب سلوكياته الخاطئة، ولا تتنازلي عن عقابه حسب القوانين التي تحددينها لضبط سلوكياته.2- تجاهل طفلكطفلك يتعامل معكِ بحماسة، فهو يرغب في إخبارك بتفاصيل يومه أو موقف مهم حدث له، عندما تقابلين حماسة طفلك بالتجاهل، فإنه يفقد ثقته بنفسه، ويشعر بأنه غير مهم لديكِ وأنه ليس على قائمة أولوياتك، لذا احرصي على إظهار اهتمامك به، أنصتي له عندما يتحدث، وتجاوبي معه، امنحيه كامل تركيزك واهتمامك عندما يكون بحاجة إليكِ، واجعليه يشعر بأنه على قمة أولوياتك.3- التشكيك في قدرات طفلكلا تكوني عقبة في طريق طفلك وسبباً لإحباطه عبر التشكيك في قدرته على فعل شيء يرغب في تجربته، بل شجعيه على القيام بما يريد وتجربة أنشطة جديدة، حتى تتطور مهاراته، وتتحسن ثقته بنفسه، ويصبح أكثر مرونة.4- مقارنة طفلك بالآخرينمقارنة طفلك بطفل آخر يؤلمه بشدة، فالمقارنة تشعره أنه غير كافِ، وأنكِ لا تتقبلينه، وربما يشعر أنه غير محبوب. المقارنة غصة في حلق طفلك، فتجنبيها تماماً، وركزي على تشجيع طفلك بطرق إيجابية.5- عقاب الطفل بحجب حبك عنهحبك لطفلك يجب ألا يكون مشروطاً بشيء، وأسلوب عقاب الطفل عبر حجب حبك عنه، والامتناع عن إظهار حنانك ورعايتك له، يؤلمه بشدة ويشعره بالحزن، فلا تمتنعي أبداً عن إظهار حبك وحنانك لطفلك مهما كان مخطئاً، واغمريه بحبك وحنانك دون انقطاع.