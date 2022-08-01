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المرأة

الحب يفسد الصداقة أحياناً.. نجمات تزوجن الرجل نفسه

Lebanon 24
01-08-2022 | 14:00
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الحب لا يميز المشاهير عن غيرهم، فحينما يدق القلب يصبح الماضي غير مؤثر في قرارات الارتباط، وبسبب سحر الحب وقع عدد من النجمات في حب نفس الرجل، معظمهن كان عقب انتهاء علاقته بإحداهن.

هيفا وهبي وياسمين صبري
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تزوجت هيفا وهبي رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة، بعد قصة حب دامت 3 أعوام، واستمر زواجهما في الفترة من 2009 حتى 2012، قبل وقوع الطلاق.

وفي عام 2020، تزوج أحمد أبوهشيمة ياسمين صبري، واستمر زواجهما لمدة عامين فقط، قبل إعلان الانفصال خلال عام 2022.

وشغلت صور هيفاء وياسمين، مع زوجهما السابق، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين حرصوا على المقارنة بين أزيائهما، وأشهرها الفستان بنقوش التايجر.

إسعاد يونس وشريهان

تزوجت إسعاد يونس رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة، وأنجبت ابنهما عمر، وبعد سنوات اكتشفت زواجه من صديقتها شريهان، بعد إنجاب الأخيرة ابنتها لولوة.

عرفت إسعاد يونس بزواج علاء الخواجة وشريهان من الصحف، وغضبت وهاجمتهما، قبل أن تغير موقفها، وتقرر أن تعيش في عائلة سعيدة.

وكانت إسعاد يونس الداعم الأول لشريهان في محنتها الصحية، وأصبح من المعتاد رؤيتهما تجلسان بجوار بعضهما في المناسبات التي تخص عائلتهما.


ديما بياعة ووفاء الكيلاني

تزوجت ديما بياعة من النجم تيم حسن، في الفترة من 2002 حتى 2012، وهي أم ولديه: "ورد، وفهد".

وفي عام 2017، تزوج تيم حسن وفاء الكيلاني، وهي الزيجة المستمرة حتى الآن.
المصدر: زهرة
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