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المرأة

بعد غيابها عن الساحة الفنية.. أول ظهور للفنانة الشهيرة ونجلها عمر بعدما اصبح شابا

Lebanon 24
01-08-2022 | 08:00
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نشرت الفنانة آمال ماهر عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" صورة ظهرت فيها مع ابنها عمر، وهو يحملها بين ذراعيه في كواليس الحفل الذي أحيته في 29 تموز الماضي، في الساحل الشمالي.
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ويُعد هذا الظهور الأول لعمر معها منذ أن شاركها وهو طفل صغير في جلسة تصوير لإحدى المجلات الفنية. وعلّقت آمال ماهر على الصورة التي جمعتها بابنها الوحيد قائلةً: "كل حاجة في حياتي".
 


وعمر هو ابن آمال ماهر من زوجها السابق الملحن محمد ضياء، عمره الآن 18 عاماً، ونادراً ما يظهر مع والدته. وكانت امال اثارت الجدل بابتعادها عن الساحة الفنية لفترة طويلة. 


المصدر: لها
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