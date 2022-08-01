بعد غيابها عن الساحة الفنية.. أول ظهور للفنانة الشهيرة ونجلها عمر بعدما اصبح شابا

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نشرت الفنانة آمال ماهر عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" صورة ظهرت فيها مع ابنها عمر، وهو يحملها بين ذراعيه في كواليس الحفل الذي أحيته في 29 تموز الماضي، في الساحل الشمالي.ويُعد هذا الظهور الأول لعمر معها منذ أن شاركها وهو طفل صغير في جلسة تصوير لإحدى المجلات الفنية. وعلّقت آمال ماهر على الصورة التي جمعتها بابنها الوحيد قائلةً: "كل حاجة في حياتي".