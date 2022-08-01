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المرأة

انتقادات حادة لفنانة شهيرة بسبب إطلالتها الجريئة بعد عودتها من الحج (صورة)

Lebanon 24
01-08-2022 | 09:10
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نشرت الفنانة ميرهان حسين على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة صور جديدة لها من داخل أحد الشواطئ، تسببت في توجيه موجة حادة من الهجوم عليها، نظراً لجرأة الصور، والتي جاءت بعد فترة قصيرة من عودتها من السعودية لتأدية مناسك الحج.
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وظهرت ميرهان في الصور بإطلالة جريئة مرتدية كاش مايو باللون الأخضر الداكن، رافعة شعرها إلى أعلى، دون وضع أي مكياج على وجهها.



المصدر: لها
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